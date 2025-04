Viagra pode provocar ataque cardíaco? Como usar a pílula azul com segurança

Quem tem doença do coração corre risco?

Não. Pesquisas mostram que o uso do remédio é seguro mesmo para pessoas com doença coronariana. Um estudo da Universidade de Manchester, no Reino Unido, com 6.000 homens com diabetes tipo 2 e elevado risco cardíaco, revelou perigo menor de infarto e morte entre aqueles que tomavam Viagra, em comparação com quem não usava o comprimido. O trabalho foi publicado no periódico oficial da Sociedade Britânica de Cardiologia.

Outra pesquisa conclui que os inibidores da PDE, como a sildenafila, podem ser usados com segurança por pacientes com doença cardíaca, inclusive melhorando a performance do coração. O estudo é da Universidade Sapienza, em Roma, na Itália, e foi publicado no periódico BMC Medicine.

A única contraindicação absoluta é a associação com medicamentos que contêm nitrato na fórmula —normalmente prescritos para doenças do coração. A combinação das drogas pode causar queda de pressão severa, acidente vascular cerebral (AVC), infarto e até a morte. Daí a importância de não consumir a pílula azul sem orientação médica, principalmente se você faz uso de algum outro remédio.

Como funciona o comprimido

A ação do Viagra —assim como de versões com outros nomes comerciais, como Cialis e Levitra, além dos genéricos— é inibir a atividade da enzima PDE5 (fosfodiesterase 5). A PDE5 impede a ereção porque prejudica a vasodilatação e a irrigação sanguínea no pênis. Sem essa ação da enzima no momento do estímulo sexual, potencializa-se o efeito do óxido nítrico, que é um vasodilatador natural do organismo, e a ereção pode acontecer.