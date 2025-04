Como café com vizinhos revelou doença nova no Brasil: 'História não acabou'

"Fiz toda a árvore genealógica deles, usei várias folhas. Aos finais de semana, sentava com um dos mais velhos da família, que ainda era vivo, e ele ia me contando que tinha sempre uma pessoa deficiente em cada geração", diz. "Ele dizia que a pessoa deixava de andar. Mas, depois, descobrimos que eram deformidades muito graves".

A caravana para Serrinha dos Pintos

Silvana foi a primeira vez para Serrinha dos Pintos em 1999. Gravou as conversas com nove pessoas, com a mesma síndrome, e foi mapeando mais membros da família que viviam perto. No entanto, precisava descrever a doença de alguma forma, dar um diagnóstico. "A família achava que era uma paralisia infantil, que não 'tinha mais jeito'", conta.

Neste período, entram mais duas pessoas em cena: o neurologista, geneticista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Fernando Kok, e Lúcia Inês Macedo-Souza, bióloga e pesquisadora clínica da mesma instituição. De um lado, o médico fazia as avaliações clínicas e, do outro, a bióloga avaliava as amostras de sangue no laboratório.

Fernando Kok (centro) ao lado de Silvana durante pesquisa em campo no RN Imagem: Divulgação/Blog Genética no Sertão

Kok foi o primeiro médico a analisar o "caso índice" —ou melhor, a vizinha de Silvana, a Zilândia.