Aranhas em casa: como identificar espécies e se proteger de picadas

Aranha-armadeira (Phoneutria spp.) Imagem: Rodrigo Tetsuo Argenton/Wikimedia Commons

2. Aranha-marrom (Loxosceles sp.): encontra-se em praticamente todo o território nacional, mas é mais frequente no Sul e Sudeste, especialmente no estado do Paraná. De tamanho reduzido (1 a 4 cm), apresenta tonalidade marrom que varia do claro ao escuro, e pode ter um desenho em forma de violino no dorso. Costuma se esconder em ambientes escuros e pouco movimentados, como sapatos, armários ou atrás de quadros.

Aranha-marrom possui uma picada com capacidade necrosante Imagem: Philipe de Liz Pereira/Creative Commons

3. Viúva-negra (Latrodectus sp.): conhecida em algumas regiões como flamenguinha, é mais comum no Nordeste, sobretudo na Bahia. É uma aranha pequena, com corpo brilhante e preto, e possui uma mancha vermelha ou alaranjada em forma de ampulheta na parte inferior do abdômen. Tem hábitos noturnos e costuma viver em locais secos e escuros, como entulhos, galpões e pilhas de madeira.

Aranha viúva-negra (Latrodectus spp.) Imagem: Ken-ichi Ueda/Wikimedia Commons

Sinais e sintomas de picada de aranha

Os venenos da armadeira (Phoneutria sp.) e da viúva-negra (Latrodectus sp.) compartilham mecanismos de ação semelhantes, agindo rapidamente sobre o sistema nervoso. Por isso, os sintomas surgem logo após a picada e tendem a ser bastante evidentes. Os sinais locais mais comuns incluem: