'Não quero fazer o teste': ela tem 50% de risco de ter herdado doença grave

Ela afirma que encontrou acolhimento e fez amigos por meio de suas postagens. "Conforme fui ganhando seguidores, criei vínculos com essas pessoas. O meu intuito é orientar, tirar as pessoas daquele buraco que é essa doença. Porque, quando você não sabe nada e não tem com quem conversar, é muito pior."

Sobre o futuro, ela afirma ter esperança de não carregar os genes da doença. Mas, caso seja diagnosticada, espera que possa ter ao menos qualidade de vida.

Espero não ter. Tenho a esperança de que, ao menos para a geração da minha filha, exista um medicamento eficaz para tratar a doença de Huntington. E que, gravando vídeos, mais pessoas vejam e passem a se importar com a gente. E, ao olharem para nós, que ao menos existam condições para que a gente tenha uma vida digna. E daí, sim, retomar minha vida. Talvez até voltar a trabalhar.

Juliane Fernandes Adolpho

Entenda a doença de Huntington

A doença de Huntington é uma condição neurodegenerativa genética rara, que acomete o sistema nervoso central do corpo humano. "O que ocorre é uma destruição lenta e progressiva de uma estrutura importante que a gente tem no encéfalo, chamada gânglios da base. Essa estrutura tem um papel importante em várias situações, principalmente na possibilidade de deixar os movimentos do nosso corpo perfeitos, com toda a fineza, delicadeza e controle que a gente tem", explica Fernando Gomes, neurologista e professor de neurocirurgia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.