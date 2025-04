Você sai da consulta sem entender nada? Veja perguntas certas para fazer

Como eu sei que o tratamento está funcionando?

O que posso sentir fazendo esse tratamento?

Essas perguntas te ajudam a ter as informações necessárias para cuidar melhor da sua saúde ou de pessoas ao seu redor. Para o dia da consulta, Barcellos sugere anotar dúvidas para conversar com o médico. Se possível, pesquise sobre o tema em sites de instituições oficiais, como de hospitais e órgãos públicos (Ministério da Saúde, secretarias de saúde).

Mas cuidado com os conteúdos de influenciadores na internet. Um estudo mostrou que cerca de 85% das publicações no Instagram e no TikTok sobre exames médicos dão orientações falsas, enganosas ou potencialmente prejudiciais. "Pessoas não devem ser referências, por melhores que sejam", diz Barcellos.

Cuidando da sua saúde

Na sua rotina de consultas, exames e tratamentos, saiba que: