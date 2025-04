Médicos levam 'Oscar da ciência' por descobertas sobre a esclerose múltipla

O neuroimunologista americano Stephen Hauser e o epidemiologista italiano Alberto Ascherio venceram anteontem o Breakthrough Prize, o "Oscar da Ciência" de 2025, por descobertas a respeito da esclerose múltipla, doença neurodegenerativa que ainda não tem cura e afeta quase três milhões de pessoas no mundo todo.

O que aconteceu

Hauser foi reconhecido por identificar células que são as principais causadoras de danos ao sistema nervoso na doença. Segundo ele, são as células B do sistema imunológico. O prêmio ainda destacou o papel "fundamental" do médico, que começou seus trabalhos há 45 anos, em desenvolver tratamentos que "revolucionaram o tratamento moderno da doença".

Cientistas acreditavam que eram os linfócitos T (e não os B) os "culpados" pela hiperatividade do sistema imunológico que alimentava a esclerose. O modelo, baseado em pesquisas com roedores, incomodava Hauser, que é da Universidade da Califórnia em São Francisco, porque ele achava que as lesões vistas em humanos não se pareciam com as dos animais.