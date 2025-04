O que acontece no seu corpo quando você toma anestesia geral

O que fazer para driblar o medo de anestesia

A sugestão dos especialistas consultados é que você fale abertamente com o cirurgião e o anestesista sobre seus receios para que eles expliquem claramente como será o procedimento cirúrgico, quais são os possíveis riscos no seu caso e como a equipe médica na sala operatória trabalhará para garantir a sua segurança.

Lembre-se, a anestesia geral permite que sejam realizadas cirurgias que salvam vidas e trazem de volta a qualidade de vida.

É importante que você também colabore com a equipe, por exemplo usando seus medicamentos de forma correta, abstendo-se do uso de álcool e tabaco, e seguindo as orientações médicas.

A Resolução nº 2174/2017, do CFM (Conselho Federal de Medicina) regula o direito de o paciente ser avaliado pelo anestesista antes de qualquer procedimento —seja por meio de uma visita pré-anestésica, seja no ambulatório em uma consulta pré-anestésica.

Fontes: Eduardo Ramos, anestesiologista e chefe do bloco cirúrgico do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) em Teresina; Gabriela Rocha Lauretti, professora do Departamento de Anestesiologia da FMRP (Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto) da USP e especialista no tratamento da dor intervencionista; e Plínio da Cunha Leal, diretor do Departamento Científico da SBA (Sociedade Brasileira de Anestesiologia) e professor da UFMA (Universidade Federal do Maranhão). Revisão técnica: Eduardo Ramos.