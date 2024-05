Existem substâncias tóxicas escondidas na sua cozinha: descubra quais são

Apesar de práticas, as panelas antiaderentes contêm substâncias que, quando expostas a altas temperaturas, podem liberar metais, como o níquel e alumínio, e contaminar os alimentos. Isso ocorre principalmente quando estão mais velhas e começam a descascar após muito tempo de uso.

Inox

A panela de inox não oxida facilmente e é resistente. No entanto, pode liberar níquel nos alimentos, caso esteja bastante usada e deteriorada. Sabe-se que a exposição prolongada a esse metal causa alergias e contribui com o surgimento de câncer. O ideal é lavar o utensílio com uma esponja macia e evitar a palha de aço ou raspar os restos de alimentos com talheres.

Alumínio