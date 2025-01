Mari Piva indica 4 lugares para treinar calistenia ao ar livre em São Paulo

Endereço: R. Alves Guimarães, 153 - Pinheiros

3. Centro de Esportes Radicais

Localizado no Bom Retiro, o Centro de Esportes Radicais oferece uma excelente estrutura para quem deseja praticar calistenia em barras fixas e complementar o treino com outras modalidades. O espaço conta com ciclovia, pista de caminhada, mini ramp e uma pumptrack - pista projetada com curvas e ondulações que permitem a locomoção apenas com o impulso do corpo, sem a necessidade de pedalar ou empurrar com os pés.

Além disso, o local inclui uma academia ao ar livre voltada para a terceira idade, um ginásio de sumô e um playground para crianças de até 12 anos, tornando-se uma opção versátil para diferentes públicos.

Endereço: Av. Presidente Castelo Branco, 5700 - Bom Retiro (ao lado do Estádio Municipal de Beisebol Mie Nishi e da Marginal Tietê)

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 7h às 22h (inclusive feriados)

4. Parque do Ibirapuera

Famoso por sua diversidade esportiva, o Parque do Ibirapuera é um dos melhores lugares da cidade para calistenia. O parque possui dois pontos principais para os praticantes: a quadra de basquete, que conta com barras fixas instaladas recentemente, e as barras próximas ao lago, perfeitas para uma sessão de treino com vista privilegiada.