Do câncer à pensão: a história do laudo médico que derrubou Ednaldo na CBF

O documento falava em déficit cognitivo e foi anexado a um processo na Justiça do Pará — que não estava sob segredo de Justiça.

Quando a oposição colocou as mãos no laudo, começou a maquinar uma maneira de usá-lo contra Ednaldo Rodrigues.

A oportunidade nasceu três anos depois.

O atual afastamento de Ednaldo foi causado pela anulação de um acordo protocolado no STF no início de 2025. Nele os vice-presidentes da CBF reconhecem a validade da eleição do dirigente em 2022. Todos os vices assinaram. Incluindo o coronel.

A oposição juntou as peças: o laudo que relatava os problemas do coronel Nunes em 2023 e uma assinatura do mesmo personagem três anos depois.

Pediram, então, em parecer técnico de uma perita para avaliar a assinatura. Esse análise, contratada pelo vereador carioca Marcos Dias (Podemos), apontou "impossibilidade de vinculação do punho" a Nunes — em outras palavras, não conseguiu confirmar que a assinatura do documento foi feita pelo coronel.