Não é só infecção urinária: o que pode causar dor ou ardência ao urinar?

Além do ardor, pode gerar sangue no esperma, que se torna mais líquido ou amarelado, dores no baixo ventre ou entre a bolsa escrotal e o ânus, e aumento de frequência urinária.

Hiperplasia prostática benigna

A doença indica o aumento do tamanho da próstata. Como o próprio nome diz, é benigno e não sinaliza uma predisposição a um câncer. Os sintomas mais frequentes são diminuição do calibre do jato urinário, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga e gotejamento após a micção.

A dor e ardência ao urinar acontece quando a hiperplasia prostática benigna está acompanhada de uma infecção urinária, justamente porque a bexiga não esvazia completamente, ou de outra doença urológica não relacionada com a próstata. É mais comum em homens a partir dos 40 anos, e a incidência aumenta de acordo com o avanço da idade.

Câncer de pênis e na bexiga

O câncer de pênis está relacionado à má higiene, infecções sexualmente transmissíveis ou fimose não tratada. Via de regra é externo, com o aparecimento de ferida que não cicatriza na ponta da glande ou no corpo do órgão. Na fase adiantada, pode invadir a uretra e causar ardor na micção. A amputação é uma das consequências da falta de tratamento adequado.