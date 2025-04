O que acontece no seu corpo quando você tem um coágulo

Veias fazem o trabalho contrário, ou seja, levam o sangue de volta para o coração, mas também para os pulmões para ser reoxigenado.

Para que o sangue circule tranquilamente por veias e artérias, ele depende do equilíbrio de células sanguíneas, plaquetas, proteínas, além de fatores que influenciam a coagulação, entre outros. Basta qualquer mudança nesse quadro para que um coágulo ou doenças associadas à coagulação apareçam.

Imagine uma avenida principal cujo trânsito para: o fenômeno vai se expandindo para todas as vias que levam à região —impedindo o fluxo normal do tráfego.

Como saber se você está na mira

Qualquer pessoa pode ter um coágulo, mas ele é mais frequente entre mulheres e idosos. Os especialistas consultados esclarecem que as causas associadas à formação de coágulos em artérias e veias são diferentes, mas em ambos os casos eles podem ter relação com fatores como a presença de obesidade, idade avançada e o uso de determinados medicamentos (ex. contraceptivos, estrógenos, outros tipos de reposição hormonal, etc.).

O aumento da probabilidade de ter um coágulo ocorre nas seguintes circunstâncias: