Frito, cozido, omelete: qual a maneira mais saudável de preparar ovo?

Além disso, ingerir frituras em excesso causa alterações metabólicas que afetam o funcionamento do organismo. Em excesso, aumenta a inflamação corporal e piora os sintomas de quem sofre com a labirintite. Por isso, essas pessoas precisam consumir com mais frequência ovos cozidos em vez de fritos.

Algumas pessoas ainda têm alergia ou sensibilidade ao ovo. Um outro cuidado é em relação às pessoas com insuficiência renal crônica, que precisam controlar a ingestão de proteína. Em excesso (mais de 12 ovos por semana, por exemplo), torna-se uma fonte de gordura saturada e aumenta o colesterol total e LDL (o "ruim"), fator de risco para doenças cardiovasculares.

*Com informações de reportagem publicada em 07/07/2020