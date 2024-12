Este alimento tem mais proteína que o ovo e é aliado dos músculos

Fonte de proteínas, gorduras boas, vitaminas e minerais, o amendoim é uma leguminosa (sim, do mesmo grupo de alimentos do feijão) que ajuda na recuperação muscular, proteção cardiovascular e no funcionamento do sistema nervoso.

O alimento é excelente para ser incluído na dieta, inclusive de veganos e vegetarianos;

Embora nutritivo, o amendoim tem alto teor calórico, portanto, deve ser consumido com moderação, especialmente em uma dieta para perda de peso;