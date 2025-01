O que a cor dos alimentos diz sobre os benefícios que eles contêm

Por que os alimentos são coloridos?

Rita de Cássia Ribeiro, professora do Departamento de Nutrição da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), explica que no caso dos alimentos in natura, as cores são fruto do pigmento natural. Dessa forma, alface, rúcula e brócolis são verdes, por exemplo, devido à clorofila.

"Esses pigmentos, de modo geral, são constituídos de substâncias químicas naturalmente sensíveis a fatores externos, como variação de temperatura (principalmente por aquecimento), umidade, pH, presença de luz, de oxigênio (o próprio ar) e tantos outros", diz Bárbara Elisabeth Teixeira Costa, professora do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da UFF (Universidade Federal Fluminense).

À pedido do VivaBem, especialistas classificaram os benefícios dos alimentos in natura a partir de suas respectivas cores. Confira:

Imagem: iStock

Vermelho: alimentos desta cor são fontes de licopeno (antioxidante) e de nutrientes que auxiliam no combate ao envelhecimento celular e até do cansaço. Além disso, estes alimentos são conhecidos por serem ricos em vitamina C, importante para defesa do organismo contra agentes externos e estranhos ao corpo. Exemplos: tomate, morango e melancia.