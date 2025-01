Ter plantas em casa pode trazer benefícios surpreendentes para a saúde

Algumas ainda exigem atenção com crianças e animais de estimação, que podem querer experimentá-las. Entre as espécies com potencial tóxico, por exemplo, estão costela-de-adão, jiboia e espada-de-são-jorge. Portanto, nesse caso, para não correr riscos, melhor ter plantas em lugares altos, ou de difícil acesso, e havendo ingestão acidental procurar o pronto-socorro.

No mais, plantas são tudo de bom. A seguir, veja ótimos motivos para querer sua companhia:

Imagem: Reprodução/Pinterest

Plantas elevam o nosso astral: por isso, espalhe vasinhos onde você costuma passar mais tempo;

Estimulam você a tomar sol: tenha algumas na janela, na varanda ou no quintal e aproveite o tempo para cuidar delas para também obter vitamina D;

Previnem e combatem o estresse: o "banho de floresta", como relatam alguns estudos sobre saúde, rende contemplação e efeitos terapêuticos;