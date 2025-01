Ela ouviu que lipedema era 'moda' e quase fez bariátrica desnecessária

A demora no reconhecimento da doença é um dos desafios para o diagnóstico correto e precoce. "Ela foi deixada de lado por muito tempo, e a maioria dos médicos se formou sem que o lipedema participasse do processo de aprendizado", diz o cirurgião vascular e endovascular Vitor Cervantes Gornati, que acompanha Giovanna.

Outra barreira é a escassez de médicos especializados. Com isso, a pessoa consulta diferentes profissionais que não conseguem identificar a condição, como ocorreu com Giovanna. Algumas especialidades que podem reconhecer o lipedema, desde que o conheçam, são: cirurgiões vasculares ou ortopédicos, endocrinologistas, reumatologistas e fisioterapeutas. São profissionais com habilitação para diferenciar se o inchaço é do lipedema ou de outras condições.

O diagnóstico é essencialmente clínico, mas alguns exames podem ser solicitados. Primeiro, é feita uma conversa detalhada com a pessoa para entender o histórico e sintomas. Analisar a textura da pele, observar nódulos de gordura e assimetria corporal é padrão também. Exames complementares incluem ultrassom com doppler e densitometria corporal, que avaliam vasos sanguíneos e proporção de gordura.

O tratamento clínico visa reduzir a quantidade de gordura, diminuindo a inflamação e os sintomas. "A gente muda a dieta e pede para fazer exercício físico. Mas se a pessoa tem dor ou dependendo do formato da perna, tende a indicar atividade sem impacto. Depois, consegue progredir", diz Gornati.

Fortalecimento é indicado para proteger articulações. Um pequeno estudo com 44 mulheres —metade com lipedema e metade com obesidade— mostrou que aquelas com o acúmulo anormal de gordura tinham 30% menos força nos quadríceps do que aquelas com excesso de peso. "Os músculos também melhoram o metabolismo, o aspecto da pele e ajudam na função física", diz o médico.

Cirurgia é possível, mas não a primeira opção. "É indicada quando os resultados do tratamento clínico não são suficientes para reduzir a desproporção de gordura ou os sintomas. E, mesmo com cirurgia, o tratamento clínico precisa ser feito", diz o cirurgião vascular Mauro Figueiredo Andrade, da SBACV (Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular), regional São Paulo.