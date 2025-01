Dorme coberto até no calor? Veja o significado, segundo a psicologia

Cobertores pesados também podem ajudar adultos com outras questões de saúde mental, como ansiedade e depressão, apontou um estudo da Universidade de Flinders e Universidade de Adelaide, ambas na Austrália, publicado no periódico American Journal of Occupational Therapy.

O benefício, no entanto, não é garantido com crianças, que obtiveram resultados mistos — há casos positivos e negativos — na avaliação dos cientistas.

É bom ressaltar que não existem quaisquer evidências científicas sobre outros benefícios citados em conteúdos encontrados na internet, como para TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade) e autismo. No entanto, observa-se que quem tem essas condições pode preferir o uso do cobertor para se sentir melhor.

Outros motivos para se cobrir

Imagem: Niels Zee/ Unsplash

Esse costume, mesmo em dias quentes, pode estar associado ainda a esses fatores: