O que acontece com o corpo quando ficamos acordados por mais de 24 horas

Depois eu compenso

O volume do sono não funciona como um banco de horas. Quando dormimos menos do que é considerado necessário, a qualidade do sono fica comprometida. E mesmo que venhamos a dormir mais horas depois, as fases do sono não são completamente restauradas.

O que pode acontecer é que períodos curtos de sono operam como uma espécie de crédito. Por exemplo, pessoas que trabalham em esquema de plantão noturno, podem dormir 3 horas durante o dia, o que resultaria na necessidade de dormir mais 3 ou 4 horas depois, caso o padrão de sono corresponda a 7 horas/noite. Quanto mais tempo você demora para recuperar essas horas, menor será a compensação.

Será que é insônia?

Imagem: iStock

Os especialistas consultados afirmam que esse quadro tem como característica uma série de queixas que revelam uma insatisfação com a qualidade e a quantidade de sono, somadas a sintomas diurnos.