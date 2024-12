Muito além do hormônio do sono: saiba para que serve a melatonina

Após revisar dados de 162 ensaios clínicos, cientistas da USP e da Universidade Anhembi Morumbi concluíram que a substância pode proteger o coração contra arritmias, doença arterial coronariana, hipertensão e outros distúrbios cardiovasculares. Isso porque ela age sobre a pressão arterial e a frequência cardíaca, e tanto de maneira periférica (nos vasos e no órgão) quanto central (no hipotálamo e em outras estruturas do sistema nervoso central).

Evita obesidade e diabetes

A melatonina tem relevância na prevenção da obesidade e diabetes. Estudos indicam que a redução ou ausência dessa substância pode causar um desequilíbrio no metabolismo energético. A melatonina regula ciclos biológicos e influencia processos metabólicos, como o armazenamento e o consumo de energia. Quando sua produção é comprometida, pode ocorrer um aumento do armazenamento de gordura e alterações na sensibilidade à insulina, o que favorece o desenvolvimento de doenças metabólicas.

Controla e influencia várias funções

Uma pesquisa conduzida pelo IBC-USP destaca que a melatonina desempenha papéis importantes no controle da ingestão alimentar, no gasto de energia e no acúmulo de gordura no tecido adiposo. Além disso, a melatonina influencia a síntese e a ação da insulina nas células, ajudando a regular os níveis de glicose no sangue. Também atua como um agente anti-hipertensivo, contribuindo para a redução da pressão arterial.

Melatonina ajuda, ou não, a emagrecer?

Não. Ao contrário do que eventuais propagandas e postagens em redes sociais possam prometer neste sentido, não existem estudos científicos comprovando que esse hormônio ajuda a controlar ou perder peso.