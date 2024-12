Por que dormir com a luz acesa pode prejudicar mais do que você imagina

Ansiedade e medo: alguns se sentem mais seguros e confortáveis num ambiente claro, especialmente se estão dormindo num quarto novo, diferente, ou fora de casa.

Desordens do sono: problemas como insônia podem levar as pessoas a se sentirem mais confortáveis com alguma luz. Do contrário, podem ter pesadelos, despertares em pânico ou sensações de mal-estar.

Rotina e hábito: pode ser simplesmente uma questão de criação ou um costume estabelecido desde a infância.

Condição médica: certas condições, como a nictofobia (medo do escuro), podem causar essa necessidade. Em geral, ela surge quando se é criança.

Escuro é importante para a saúde

Os médicos sugerem que o ideal é dormir num ambiente onde o "breu" predomina. Ao escurecer, nosso cérebro produz melatonina, o hormônio do sono, que nos ajuda a começar a dormir, explica Laís Berro, pesquisadora do sono. Além disso, o escuro contribui para o relaxamento, reduzindo estresse e ansiedade.