Corpo de sogro também tinha: por quanto tempo arsênio pode ser detectado?

Paulo dos Anjos, 68, morreu em setembro de 2024 após comer bananas e leite em pó que foram levados à casa dele pela nora Deise. Na época, a morte foi registrada como complicações de uma infecção intestinal.

A suspeita pesquisou veneno, receita de veneno que fosse inodora, sem cheiro, sem gosto, segundo delegada. De acordo com Sabrina Deffente, delegada da PCRS (Polícia Civil do Rio Grande do Sul), com base nas pesquisas, Deise chegou a uma composição química, que ela tentou montar. "Percebemos isso através das compras nos sites. E, com essa combinação, ela começa a tentar envenenar familiares, chegando na morte do sogro."

A Justiça autorizou a exumação do corpo de Paulo após Deise ser presa por suspeita de envenenar a própria família. Após a coleta de material genético, o corpo de Paulo foi reconduzido ao túmulo. A perícia faz parte da investigação da morte das três pessoas que consumiram o bolo envenenado.

Suspeita tentou convencer a família a cremar o sogro após morte. Segundo a polícia, tentativa não teve sucesso porque faltou assinatura de um dos médicos.

Perícia constatou a presença de arsênio no corpo de Paulo. Laudos de exames do IGP (Instituto-Geral de Perícias) foram obtidos pelo Zero Hora e confirmados pela Polícia Civíl nesta sexta-feira (10).

A defesa de Deise diz que vai se manifestar em "momento oportuno". Em nota, os advogados Manuela Almeida, Vinícius Boniatti e Gabriela Souza divulgaram que prestaram "atendimento em parlatório" à familiar investigada e que não tiveram "acesso integral à investigação em andamento".