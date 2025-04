Como personalidade influencia no desenvolvimento da insônia, segundo estudo

Os níveis de personalidade de cada participante foram estabelecidos por meio de um questionário de uso exclusivo dos profissionais da psicologia, composto por 60 perguntas que estabeleceram um escore. Os voluntários dos dois grupos responderam às questões para que os pesquisadores pudessem definir os escores dos traços de personalidade de cada um.

Após aplicar o questionário para os dois grupos, cruzar e analisar os dados, Conway constatou que os pacientes com insônia têm índice muito mais alto de neuroticismo do que os voluntários sem insônia, além de apresentarem índices mais baixos de amabilidade, de abertura e de conscienciosidade. Extroversão foi o único traço de personalidade que não apresentou diferença significativa. “Neuroticismo foi o traço que mais se destacou, os insones possuem esse índice bem mais alto. Mas não podemos afirmar que os insones são mais introvertidos”, pondera Conway.

As análises também mostraram que: 61,7% dos insones apresentaram alto índice de neuroticismo, em comparação com 32% do grupo-controle; 40,7% dos insones possuíam baixos índices de abertura, contra 23% do grupo saudável; 31,5% dos voluntários com insônia apresentaram baixa amabilidade em comparação com 23,2% dos não insones; e 37,7% dos insones tinham baixa conscienciosidade, contra 24,1% do grupo-controle.

“Após análises estatísticas mais detalhadas, os resultados do estudo nos permitem afirmar que pessoas com altos índices de neuroticismo têm uma propensão maior a ter insônia”, afirma a pesquisadora.

O grupo também fez uma análise estatística para investigar se algum outro fator poderia interferir na associação entre neuroticismo e insônia e descobriu que a ansiedade atua como mecanismo de mediação, ou seja, são os sintomas da ansiedade que de fato fazem com que o neuroticismo influencie no desenvolvimento da insônia. “Ela explica todo o efeito do alto neuroticismo na insônia”, diz a pesquisadora. O grupo também testou o papel da depressão, mas ela não demonstrou ser um mecanismo importante nessa relação.

Efeito na prática

Considerando que os traços de personalidade estão associados a resultados positivos ou negativos no que concerne à saúde física e mental, o estudo sugere que é importante conhecer os traços de personalidade mais prevalentes entre indivíduos com insônia, de forma que o conhecimento possa auxiliar no processo de avaliação, prevenção e planejamento de tratamentos mais adequados e de acordo com a especificidade de cada paciente.