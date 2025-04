Impactos da construção: onde vão parar os restos de tinta das obras?

Como lembra a marca, o ideal é não sobrar. E há dicas interessantes da própria empresa para isso. Como, por exemplo, misturar as sobras de tinta para produzir outra cor, como cinza ou concreto. Claro que esta mistura só pode ser feita com produtos do mesmo tipo e características (não junte tintas à base de água com outras à base de solvente). Outra dica é a doação de sobras: sempre tem alguém com interesse nesta tinta: uma escola, uma creche, uma casa de repouso ou até mesmo um vizinho.

A preocupação sobre o descarte de tintas não é à toa. Segundo a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor cresceu 21,2% desde 2019. Junto com este crescimento acelerado vieram os impactos. De acordo com o Ministério das Cidades, estima-se que os resíduos de construção e demolição representem de 51% a 70% dos sólidos urbanos. Os desperdícios das obras estão na casa dos 40%: a Pesquisa Anual da Indústria da Construção (PAIC), do IBGE, aponta que a indústria utiliza, em média, 8% mais material do que o necessário. Quando falamos em materiais como tinta e tijolos, este número passa dos 25%.

"Até o início deste ano já havíamos recolhido 179 mil quilos de material, o que significa uma redução de mais de 294 mil quilos de carbono na atmosfera. Mas ainda não é suficiente, por isso pretendemos ampliar este programa", diz a executiva da Suvinil.