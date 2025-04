Profissões criativas crescem, pagam mais e provam falha do país em formação

Nas secretarias municipais e estaduais de cultura, por exemplo, são raros os projetos de formação com esse escopo. Quando acontecemm não têm o alcance necessário. Além disso, pelos eternos problemas orçamentários da cultura, ocorrem em detrimento de outras iniciativas importantes de política cultural.

As pastas de educação — também com raras exceções — igualmente permanecem distantes desse debate, enquanto as secretarias do trabalho continuam com o apresso a um passado vinculado às indústrias tradicionais.

Nesse sentido, os poucos projetos públicos criados com intenções de potencializar a formação criativa acabam sendo tratados como experimentais e ficam longe do salto de universalização necessário. São os casos do ProCultSP e da Rede Daora, de São Paulo, por exemplo.

Nas entidades do chamado Sistema S (Senai, Senac, Sesi, Sesc etc), que prestam serviços de formação profissional com o objetivo de promover o desenvolvimento social, econômico, cultural e profissional do país, alguns cursos de profissões criativas já são oferecidas há tempos. Mas — de novo — com alcance limitado.

Da mesma forma que seria um sonho ter um SESC como modelo de excelência de oferta cultural em cada bairro das cidades brasileiras, também seria maravilhoso ter um Senac como espaço ideal para todas essas ofertas de formação profissional em cada região das nossas metrópoles.

É tão óbvio que uma nova politica de formação profissional, atrelada ao fortalecimento do vínculo dos estudantes ao ensino médio, poderia proporcionar rapidamente muitas oportunidades de trabalho e renda para nossa juventude nessas áreas criativas e ajudaria decisivamente a alterar esse mosaico de desigualdade histórico em que vivemos.