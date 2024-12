'Altamente tóxico': especialista explica como arsênio age no corpo

O resultado laboratorial feito após três pessoas morrerem em Torres, no litoral do Rio Grande do Sul, depois de comerem um bolo no café da tarde de segunda-feira (23), evidenciou a presença de arsênio no sangue das vítimas e dos dois sobreviventes.

Como arsênio age no organismo

"Altamente tóxico para o ser humano", o arsênio é um semimetal muito encontrado no solo. "É um dos elementos tóxicos mais clássicos, assim como chumbo e o mercúrio", diz Rinaldo Tavares, professor de Toxicologia Clínica da UFF(Universidade Federal Fluminense).

Exposição pode causar efeitos a longo prazo e até a morte. "Dependendo da exposição, pode causar uma intoxicação aguda e levar ao coma e à morte. Em pequenas quantidades, pode gerar efeito a longo prazo, principalmente com danos no sistema cardiovascular e predispondo até a neoplasias (que podem formar tumores)", explica Tavares.