Casados ou solteiros? Estudo identifica quem tem mais risco de ter demência

Os pesquisadores descobriram que aqueles que nunca foram casados apresentaram um risco 40% menor de desenvolver demência. O risco entre viúvos foi 27% menor do que entre casados, seja de desenvolver Alzheimer ou demência relacionada a outro tipo de doença, como a DCL (demência por corpos de Lewy). Já entre os divorciados, a queda de risco era ainda maior: 34%.

Os estudiosos acreditam que a solteiros possam ser melhores em manter laços sociais do que casados. Uma vida social ativa, com menores índices de solidão, traz benefícios à saúde mental e, por consequência, diminui os riscos de desenvolver a demência. Além disso, a qualidade da vida social do solteiro tende a ser melhor do que a de casados, acredita a autora principal do estudo, Selin Karakose.

A infelicidade nos casamentos pode ser um agravante e, por isso, ao deixar a relação, a qualidade de vida do paciente melhora. "Há algumas evidências que indicam um aumento em alguns domínios do bem-estar, como felicidade e satisfação com a vida, após o divórcio e a participação social [aumentada] após o luto por um parceiro", notam os estudiosos.

Solteiros são mais independentes. A necessidade de autonomia no dia a dia poderia levar a práticas de atividades cotidianas que estimulam a saúde do cérebro, apontam os estudiosos. Essas são apenas hipóteses e ainda não podem ser apontadas como causas definitivas da pior performance cognitiva dos casados no acompanhamento de quase duas décadas.

É possível que solteiros, viúvos e divorciados ainda possam ter mais diagnósticos tardios ou negligenciados do que casados, escreve a equipe no artigo científico. Isso poderia acontecer simplesmente pela ausência de um parceiro no dia a dia que possa notar o declínio cognitivo e insistir no acompanhamento médico. Por isso, ainda é preciso maior investigação para concluir, de fato, se estes fatores pesaram na análise e nos diagnósticos. Os pesquisadores também ponderam que educação, depressão e vulnerabilidade genética podem pesar mais na equação e ditar qual será o risco de ter demência.