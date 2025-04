Bolsonaro teve obstrução intestinal; veja os riscos de ficar sem fazer cocô

Cerca de 85% das obstruções parciais do intestino delgado são resolvidas sem cirurgia. No entanto, apenas 15% das obstruções completas do intestino delgado não precisam de cirurgia. O diagnóstico do quadro pode ser feito através de exame médico do abdome, radiografias e tomografia computadorizada.

Quando a cirurgia não é indicada, o tratamento pode incluir medicamentos ou procedimentos. Ingestão de líquidos intravenosos e utilização de sonda nasogástrica estão entre estas possibilidades. É possível ainda usar um tubo expansível colocado na obstrução para facilitar o movimento do trato gastrointestinal e medicamentos para combater a inflamação e a dor.

O que causa a obstrução intestinal?

As causas mais comuns são:

Aderências (causadas por cicatrizes de cirurgias anteriores);

Hérnias;

Tumores;

Diverticulite;

Corpo estranho (incluindo cálculos biliares);

Torção do intestino.

Prisão de ventre pode levar à obstrução?

Sim. De acordo com a Cleveland Clinic, outra instituição médica de referência dos EUA, casos de constipação severa podem causar obstrução.