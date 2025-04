'Febre' entre crianças, hidrante labial é alvo de boatos; ele é seguro?

"Indivíduos nessa faixa etária são particularmente suscetíveis à ação dos desreguladores endócrinos porque nesse período existe muita atuação do sistema endócrino no desenvolvimento e qualquer interferência podem trazer consequências", explica Maria Izabel Chiamolera, pesquisadora do Laboratório de Endocrinologia Molecular e Translacional da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e membro da SBEM.

Pensando nisso, a União Europeia, por exemplo, pede que os fabricantes que utilizam petrolato em seus produtos comprovem que o processo de refinamento é seguro. "O risco real disso [contaminação por HPA] em cosméticos é muito baixo devido aos processos modernos de refino", diz Uber.

No Brasil, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige testes para garantir essa segurança. Em resposta enviada ao VivaBem, a agência afirmou que, de acordo com a RDC 529/2021, "para que ocorra a utilização do petrolato como ingrediente cosmético, deve-se comprovar o conhecimento de todos os antecedentes de sua refinação e que a substância, a partir da qual foi produzida, não é cancerígena."

Então é seguro usar produtos com petrolato?

Sim. Se o petrolato foi produzido dentro dos padrões de qualidade e segurança e idealizados para uso humano, ele é seguro para o uso mesmo em crianças e adolescentes, "desde que usado corretamente e com produtos de marcas reconhecidamente confiáveis", pondera Castro.

O problema real em torno do petrolato é ambiental, já que a substância é obtida a partir de uma matéria-prima não renovável (petróleo) e pode levar muitos anos para se decompor no ambiente, contribuindo para a poluição de rios e solos.