Saudade pode ser usada a favor da saúde mental diz estudo; entenda como

Sentir saudade pode ajudar a reduzir sintomas de depressão, segundo uma pesquisa publicada na revista Frontiers in Psychology, em janeiro deste ano. O sentimento tem uma grande presença na cultura brasileira e é um tema frequente na bossa nova, que serviu de inspiração para o estudo.

"Acreditamos que a saudade funciona como um canal de reconexão afetiva. Ela ativa memórias significativas, muitas vezes associadas a vínculos e momentos positivos, o que pode suavizar emoções negativas, como a culpa e a autodepreciação", destaca Jorge Moll Neto, neurocientista, idealizador do IDOR Ciência Pioneira e um dos autores do estudo, conduzido em parceria com pesquisadores do King's College London. "Além disso, há evidências de que sentimentos como nostalgia e saudade ajudam a reforçar o senso de continuidade do eu, o pertencimento e aceitação —todos fatores protetivos frente à depressão".

Segundo o autor, a ideia da pesquisa nasceu da percepção de que, apesar de ser um sentimento presente na cultura brasileira, a saudade é pouco explorada pela psicologia clínica. "Ela é frequentemente vista como uma emoção melancólica, mas também pode envolver amor, conexão e significado —tornando-se, portanto, um sentimento potencialmente adaptativo", pontua.