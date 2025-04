Anvisa aprova vacina do Butantan contra chikungunya; quando poderei tomar?

O Butantan prepara uma versão da vacina com componentes nacionais. Assim, ficará mais fácil a produção cotidiana do imunizante para que ele seja oferecido pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Esta vacina "mais brasileira" já está em avaliação pela Anvisa, pelo Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde), pelo Programa Nacional de Imunizações e demais autoridades de saúde.

A partir da aprovação pelo Conitec, a vacina poderá ser fornecida estrategicamente. No caso da chikungunya, é possível que o plano do Ministério [da Saúde] seja vacinar primeiro os residentes de regiões endêmicas, ou seja, que concentram mais casos. Esper Kallás, diretor do Instituto Butantan

A chikungunya é uma doença transmitida por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a Zika, e que carrega o seu vírus. No Brasil, foram registrados 267 mil casos prováveis da doença e pelo menos 213 mortes em 2024, de acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde.

Os principais sintomas são febre de início repentino (acima de 38,5°C) e dores intensas nas articulações de pés e mãos, como nos dedos, tornozelos e punhos. Pode ocorrer também dor de cabeça, dor muscular e manchas vermelhas na pele. Alguns pacientes podem desenvolver dor crônica (ou seja, persistente) nas articulações, o que afeta muito sua qualidade de vida.

Ainda não existe tratamento específico para chikungunya. Por isso, enquanto a vacina não chega (e mesmo depois dela), é importante tomar os mesmos cuidados para evitar o mosquito que adotamos com a dengue: esvaziar e limpar frequentemente recipientes com água parada, como vasos de plantas, baldes, pneus, garrafas plásticas, piscinas sem uso e sem manutenção, além de jogar fora o lixo sempre fechado e em uma lixeira adequada.