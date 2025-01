Com o recuo da covid-19, qual será a doença infecciosa emergente em 2025?

Os cientistas também precisam estar constantemente atentos em busca do próximo problema em potencial. Embora isso possa ocorrer em qualquer forma de patógeno, certos grupos têm mais probabilidade do que outros de causar surtos rápidos, e isso inclui os vírus influenza.

Um vírus da gripe está causando grande preocupação no momento e está à beira de se tornar um problema sério em 2025. Trata-se do subtipo H5N1 da influenza A, às vezes chamado de ?gripe aviária?. Esse vírus é amplamente disseminado em aves selvagens e domésticas, como as aves domésticas. Recentemente, ele também infectou o gado leiteiro em vários estados dos EUA e foi encontrado em cavalos na Mongólia.

Quando os casos de influenza começam a aumentar em animais, como aves, há sempre a preocupação de que ela possa se espalhar para os seres humanos. De fato, a gripe aviária pode infectar os seres humanos, com 61 casos nos EUA já este ano, a maioria resultante do contato de trabalhadores rurais com gado infectado e pessoas bebendo leite cru.

Em comparação com apenas dois casos nas Américas nos dois anos anteriores, esse é um aumento bastante significativo. Juntando isso a uma taxa de mortalidade de 30% em infecções humanas, a gripe aviária está rapidamente entrando na lista de prioridades das autoridades de saúde pública.

Felizmente, a gripe aviária H5N1 não parece ser transmitida de pessoa para pessoa, o que reduz muito a probabilidade de causar uma pandemia em humanos. Os vírus da gripe precisam se ligar a estruturas moleculares chamadas receptores siálicos na parte externa das células para entrar e começar a se replicar.

Os vírus da gripe que são altamente adaptados aos seres humanos reconhecem muito bem esses receptores siálicos, facilitando a entrada deles em nossas células, o que contribui para sua disseminação entre os seres humanos. A gripe aviária, por outro lado, é altamente adaptada aos receptores siálicos das aves e apresenta algumas incompatibilidades quando se ?liga? (se prende) aos receptores humanos. Portanto, em sua forma atual, o H5N1 não pode se espalhar facilmente entre os seres humanos.