Menina de 8 anos morre no DF após inalar desodorante; entenda os riscos

A inalação em grande quantidade pode causar grave irritação nas vias aéreas e a inflamação da laringe, órgão localizado no pescoço, entre a faringe e a traqueia. Segundo o estudo "Parada Cardíaca por Inalação de Spray Desodorante", publicado em 2018 no jornal científico BMJ Case Reports, a prática pode causar uma depressão do sistema nervoso central e insuficiência respiratória, causada pela pulverização direta do produto na faringe. A pessoa pode apresentar alergia, tontura, desmaio, confusão mental e hipóxia alveolar, ou seja, a falta de oxigênio nos alvéolos pulmonares.

Em casos mais graves, o quadro pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória. De acordo com o estudo, as reações cardíacas provocadas pela inalação das substâncias podem ser variadas. "Os inalantes exercem seus potenciais efeitos tóxicos letais principalmente no sistema cardiovascular", diz a pesquisa, conduzida por especialistas em terapia intensiva do Hospital Maasstad, na Holanda.

A eventual inalação do aerossol de desodorante pode fazer com que o funcionamento do coração seja comprometido. Espasmos coronários, fibrilação ventricular e depressão do miocárdio (músculo do órgão) podem ocorrer após a entrada das substâncias no organismo. Segundo os especialistas responsáveis pelo estudo publicado, é possível que haja, ainda, uma "combinação desses mecanismos fisiopatológicos", ou seja, o paciente pode apresentar mais de uma alteração ao mesmo tempo.

Em uma exposição ao produto de forma aguda, como na inalação proposital do desodorante, os efeitos podem surgir rapidamente. Quanto maior a concentração dessas substâncias no desodorante, maiores os riscos imediatos causados pelas reações bioquímicas no organismo, e os efeitos podem acontecer em poucos minutos ou até mesmo em segundos após a inalação.

Por conta do potencial risco da inalação do produto, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) exige a presença de advertências visíveis nos rótulos. Entre os alertas obrigatórios, há variações de: "evitar a inalação direta deste produto"; "proteger os olhos durante a aplicação"; "manter fora do alcance de crianças"; e "utilizar em locais bem ventilados".

O desafio que circula pela internet nos últimos anos já causou diversas mortes ao redor do mundo e exige atenção por parte dos responsáveis pelas crianças. O "desafio do desodorante" consiste em uma competição para ver quem consegue inalar a maior quantidade e por mais tempo o aerossol presente nos produtos. A corrente tem viralizado nas redes sociais, especialmente entre crianças e adolescentes.