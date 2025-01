Pesquisa identifica os três principais fatores de risco para a demência

Cientistas da Universidade de Oxford analisaram dados do UK Biobank (um repositório biomédico de dados anônimos de milhares de pacientes do Reino Unido) e identificaram que diabetes, exposição à poluição do ar causada pelo trânsito e consumo de álcool estão entre os fatores de risco modificáveis mais impactantes para o desenvolvimento da demência.

Pesquisadores já haviam identificado uma rede específica de regiões cerebrais que são particularmente vulneráveis. Ela se desenvolve na adolescência e inicia sua degeneração mais precocemente na velhice, e desempenha um papel crucial em funções complexas, como pensamento abstrato, planejamento, tomada de decisões, linguagem e regulação emocional. Sua fragilidade tem sido associada a doenças como esquizofrenia e Alzheimer.

No novo estudo, publicado em 27 de março no periódico Nature Communications, os cientistas analisaram as influências genéticas e modificáveis nessas áreas frágeis do cérebro. Para isso, examinaram imagens de tomografias cerebrais de 40 mil participantes do UK Biobank, todos com mais de 45 anos.