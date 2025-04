Guerra à inflamação: exames para detectar ajudam ou só aumentam a paranoia?

Calor: a área afetada fica quente, muito devido ao aumento do fluxo sanguíneo;

Edema ou inchaço, que ocorre devido ao acúmulo de fluidos nos tecidos;

Fadiga constante

Dificuldade de movimento: pode ocorrer limitação devido aos fatores mencionados

Aqui, vale uma ressalva: não é porque você identificou um ou mais sintomas que necessariamente está com o corpo inflamado. "Esses sinais podem ser confundidos com outros problemas de saúde, por isso é importante avaliá-los no contexto clínico", afirma Lucas Albanaz, clínico geral, coordenador médico do Hospital Santa Lúcia de Brasília.

Preocupação excessiva não ajuda

O sedentarismo, o tabagismo e o consumo excessivo de ultraprocessados são fatores conhecidos por aumentar a inflamação no organismo. Por outro lado, alguns alimentos nutritivos são injustamente demonizados, como aqueles que contêm glúten (presentes em pães) e lactose (como queijos e iogurtes), frequentemente associados, sem fundamento, à inflamação. No entanto, como explica o clínico Lucas Albanaz, a restrição desses alimentos só é necessária para quem tem intolerância à lactose ou doença celíaca.