Imunidade baixa e outros problemas que ficar muito tempo no sol pode trazer

"Como resultado, causa um ambiente inflamatório que enfraquece a resposta do corpo a infecções", explica o médico Clóvis Eduardo Santos Galvão, coordenador da Comissão de Alérgenos da Asbai - Associação Brasileira de Alergia e Imunologia.

Nesse caso, ocorre o processo de insolação, que surge poucas horas depois de se expor ao sol sem o devido cuidado. Os sintomas mais comuns são febre, dor de cabeça, fraqueza, tontura, náusea e respiração ofegante. Sem falar nas possíveis queimaduras que podem piorar a resposta inflamatória e, como consequência, impactar a imunidade.

Na maioria das vezes, o mal-estar desaparece com repouso, alimentação e hidratação adequados. Contudo, mesmo que seja passageira, a insolação pode derrubar o sistema imunológico e facilitar os quadros de gripes, resfriados e outros problemas de saúde dias depois.

Riscos de longo prazo da exposição solar

De acordo com Jader Freire, dermatologista e professor titular do curso de medicina do Unipê (Centro Universitário de João Pessoa), a lista de danos à saúde é extensa. Entre as mais comuns estão: