'Extremamente discriminatório': como era atendimento médico antes do SUS

Existia essa questão de só trabalhador com vínculo ser atendido ali, mas isso acabou com o SUS e sua proposta do atendimento universal. O paciente só era atendido se no sistema constassem todos os dados registrados ali.

Rosamelia Queiroz da Cunha, médica

Ambulância do extinto Inamps em atendimento na praia de Santa Catarina, na década de 1980 Imagem: Divulgação/Governo de Santa Catarina

'SUS não é dádiva do céu'

Formado em medicina nos anos 1970, Luiz Antonio Santini é outra pessoa que viu de perto a criação do SUS e, inclusive, participou ativamente da organização do que, futuramente, viria a ser o sistema de saúde.

Luiz Santini (centro) durante posse de novo diretor do Hospital de Cardiologia de Laranjeiras (RJ), do Inamps, em 1985 Imagem: Acervo pessoal Luiz Santini

Professor da Universidade Federal Fluminense, ex-diretor do Inca (Instituto Nacional de Câncer) e autor do livro "SUS: uma biografia: lutas e conquistas da sociedade brasileira" (Record), ao lado de Clóvis Bulcão, trabalhou em hospitais e serviços de emergência no Rio de Janeiro.