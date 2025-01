Química que dá sabor ao seu prato pode estar prejudicando sua saúde

Embora sejam quase irresistíveis ao paladar, os AGEs, quando consumidos em excesso, estão associados a processos inflamatórios, danos celulares e ao envelhecimento precoce. Entender como e onde eles se formam pode ajudar a equilibrar sabor e saúde na alimentação diária.

Os malefícios dos AGEs à saúde

"Esses compostos se acumulam nos tecidos ao longo do tempo, especialmente em condições de alto nível de açúcar no sangue, como no caso do diabetes", explica Michelle Davenport, nutricionista e pesquisadora de nutrição treinada pela UCSF (University of California, San Francisco) e pela NYU (New York University).

De acordo com a especialista, os AGEs estão relacionados ao envelhecimento porque danificam proteínas, DNA e células, provocando inflamação e estresse oxidativo, que aceleram o desgaste celular.

"Essa inflamação causa danos em órgãos, tecidos e vasos sanguíneos, acelerando o envelhecimento e elevando o risco de doenças como Alzheimer, doenças cardiovasculares e renais."

Davenport também alerta que os AGEs alteram a estrutura de proteínas importantes como o colágeno e a elastina, que não só são responsáveis por manter a firmeza da pele e a flexibilidade das articulações como contribui para alterações que estão ligadas à formação de placas que contribuem para doenças cardiovasculares.