Forma rara de açúcar pode ser alternativa que baixa o nível de glicose?

Na prática, isso significa que o corpo não reconhece que a alulose contém energia e, portanto, é "enganado" a eliminar a maior parte das calorias, sem transformar o carboidrato do açúcar em glicose.

Isso pode tornar o produto útil para pessoas que querem diminuir o consumo de açúcar, mas ainda assim querem consumir alimentos doces. Esse é o mesmo motivo pelo qual a alulose se tornou a preferida para quem segue uma dieta cetogênica —cujo consumo de carboidratos, como o açúcar, é o menor possível.

Também há evidências de que a alulose não causa cáries dentárias, como o açúcar.

Índice glicêmico: como a alulose se compara ao açúcar?

O índice glicêmico (IG) é uma medida que classifica os alimentos com base na velocidade com que eles aumentam os níveis de glicose no sangue.

O açúcar puro, por exemplo, tem um IG médio e aumenta os níveis de glicose no sangue em 65 em uma escala de 0 a 100.