Vegetais, leguminosas e carnes: o que deve (e não deve) ficar de molho

Até mesmo carnes. "Peixes, frutos do mar e carne vermelha podem ser marinados em 'vinha d'alho'. Essa técnica envolve deixar a proteína de molho em uma solução de vinagre, suco de limão ou vinho, junto com temperos como cebola e alho", explica Simone Masumoto, nutricionista do Hospital Nipo-Brasileiro.

Há diferença do molho em água e em outros líquidos?

Segundo Sabrina Janela Izidoro, nutricionista da CliNutri (SP), o remolho com água é eficiente para a maioria dos alimentos e mais barato, acrescendo que a água, por ser neutra, não altera o sabor e cumpre o principal objetivo, que é o de hidratar.

"Deixar os grãos de molho em água os torna mais macios, reduzindo o tempo de cozimento. Por exemplo, um feijão que levaria até 40 minutos na panela de pressão sem remolho, fica pronto em apenas 8 minutos após pegar pressão. Isso resulta em economia de tempo e dinheiro", informa Sabrina.

Mas, para outros preparos, líquidos diferentes podem ser mais interessantes, destaca Simone Masumoto: "O vinagre, quando usado em marinadas como a vinha d'alho, amacia e tempera a carne e intensifica seu sabor. O leite, por ser rico em proteínas, é frequentemente utilizado para suavizar o gosto do fígado e, no caso do peixe, para neutralizar odores, melhorar a textura e suavizar os sabores."

Duração do molho para cada alimento