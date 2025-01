Exercícios físicos exigem orientação; como escolher um personal trainer

6. Não visar somente a aparência

"Muitas pessoas contratam profissionais que são influenciadores fitness ou que têm um corpo definido. Mas esse perfil não garante que a pessoa tenha formação adequada ou até mesmo capacidade de orientar treinamentos", alerta Adriano Loureiro, professor de educação física.

Lembre-se que exercícios, quando mal executados ou prescritos, podem trazer prejuízos para a saúde. Portanto, contar com orientação de um profissional capacitado é muito mais importante do que contratar alguém com milhares de seguidores que não é especializado.

Prefere um personal virtual?

Imagem: iStock

Os cuidados para a escolha do personal trainer online são os mesmos. Mas como os treinos tendem a ser realizados num local com poucos (ou nenhum) equipamentos disponíveis, uma boa é contratar um profissional que esteja acostumado a trabalhar com exercícios que usem só o peso do corpo.