Vai viajar? Mantenha o shape com 8 exercícios para fazer em qualquer lugar

1. Polichinelo completo

Imagem: Divulgação/ WorCaut

Em pé, com as pernas unidas e os braços estendidos ao lado do corpo, dê um salto para cima. Ao mesmo tempo, afaste os pés lateralmente e bata as mãos acima da cabeça. Volte para a posição inicial e depois agache, tocando as mãos no solo. Estenda as pernas e repita o exercício sem parar.

2. Agachamento com deslocamento lateral

Imagem: Divultação/ WorCaut

Em pé, fique com as pernas unidas e coloque as mãos na cintura. Dê um passo para o lado. Estenda os braços à frente, contraia o abdome e agache até suas coxas ficarem paralelas ao chão. Volte para a posição inicial e execute o movimento para o outro lado.