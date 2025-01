Ano-Novo, bora correr? Veja dicas para começar e evitar lesões

Para muitas pessoas, uma das metas de Ano-Novo é sair do sedentarismo e começar a praticar algum esporte. Opções não faltam, mas, se você não quiser se comprometer com uma academia, por exemplo, praticar corrida é uma opção acessível e de pouco custo. Só que não basta calçar o primeiro par de tênis que encontrar no armário e sair correndo.

Praticar corrida exige comprometimento, disciplina e orientação adequada para evitar lesões. "A corrida é uma das atividades físicas mais completas que existem. Ela traz benefícios cardiovasculares, metabólicos, psicológicos e funcionais", destaca o treinador Everton Crivoi, doutor em ciências do esporte e responsável pela Assessoria de Corrida do Espaço Einstein Esporte e Reabilitação do Hospital Israelita Albert Einstein.

"Correr fortalece o coração, melhora a circulação sanguínea e ainda ajuda no controle da pressão arterial."