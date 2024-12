5 hábitos que atrapalham o ganho de massa muscular

3. Viver estressado e/ou dormir mal

Quando estamos muito nervosos ou ansiosos, há um aumento do nível de cortisol (popularmente chamado de hormônio do estresse) no organismo. Isso prejudica a produção de testosterona ("hormônio masculino"), estrogênio ("hormônio feminino") e GH (hormônio do crescimento), que são anabólicos, ou seja, favorecem a manutenção e construção do tecido muscular.

Dormir mal também prejudica a hipertrofia, pois gera um estresse no organismo e aumenta o nível de cortisol. Além disso, é durante o período de sono que nosso corpo fabrica boa parte da testosterona (que também é produzida pelas mulheres) e GH.

4. Não se alimentar corretamente

Há muitos erros na dieta que afetam o ganho de massa muscular. Um dos principais é não ter uma alimentação saudável — em que predomine o consumo de alimentos naturais: frutas, verduras, legumes, carnes, ovos, castanha —, que forneça a quantidade adequada de proteínas, carboidratos e gorduras.