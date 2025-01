Surto de virose no litoral de SP é comum no verão; saiba como prevenir

Turistas e moradores de cidades do litoral paulista têm reportado sintomas como náuseas, vômitos e diarreia. Apenas em Guarujá foram realizados mais de 2.000 atendimentos por viroses em dezembro, segundo a prefeitura, e algumas unidades de saúde tiveram o horário de atendimento ampliado. Nas redes sociais, relatos semelhantes começaram a surgir também sobre Santos, Ubatuba e Praia Grande.

O que é virose?

Todas as infecções por vírus podem ser chamadas de viroses. Gripe (causada pelo influenza), HIV, HPV, herpes, dengue, zika e chikungunya estão nessa classificação. As doenças podem ser transmitidas por gotículas lançadas ao ar, pela saliva, pelas fezes, pelo contato com fluido sexual e por picadas de insetos.

De forma geral, o termo "virose" se refere ao conjunto de infecções agudas no trato respiratório ou gastrointestinal. Elas são muito frequentes e se resolvem sozinhas após alguns dias, apenas com alguns cuidados gerais e para as quais não se costuma identificar um vírus específico. Assim, se você tiver uma doença viral mais séria, dificilmente vai ouvir essa designação genérica.