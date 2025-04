Obesos ativos têm risco de morte precoce menor do que magros sedentários

Os resultados mostram que pessoas obesas, mas com boa forma aeróbica, tinham um risco de morte precoce cerca de 50% menor do que aquelas com peso normal, mas com baixo nível de condicionamento. Segundo os pesquisadores, a aptidão cardiorrespiratória pode reduzir os riscos associados à obesidade.

Esse estudo reforça algo que já observamos na prática clínica: estar ativo é mais importante para viver mais do que simplesmente estar magro. Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês

Segundo Zilli, a aptidão cardiorrespiratória melhora a saúde do coração, a circulação, o controle do açúcar no sangue e reduz inflamações — independentemente do peso. "Ou seja, pessoas com sobrepeso ou obesidade que se exercitam regularmente têm uma chance muito maior de viver mais do que pessoas magras, mas sedentárias", resume.

Pessoas obesas, mas com boa forma aeróbica, tinham risco de morte precoce menor do que magros sedentários Imagem: iStock

Como melhorar o condicionamento

O estudo destaca que melhorar a forma física exige menos esforço do que muita gente acredita. Subir do grupo menos condicionado para um nível ligeiramente melhor já reduz significativamente o risco de mortalidade. Isso significa que não é necessário atingir um alto desempenho atlético para obter benefícios: segundo a pesquisa, atividades moderadas, como caminhadas rápidas, já são suficientes para melhorar a aptidão cardiovascular.