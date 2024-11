Evite contaminações: como limpar e armazenar escovas de dente corretamente

Antisséptico bucal: basta borrifar o produto nas cerdas do objeto e deixá-lo secar em um local arejado e longe do vaso sanitário, para evitar que algum microrganismo se instale nas cerdas.

Água sanitária: para isso, verifique no rótulo do produto se a concentração de cloro ativo é de 2,5%. Caso positivo, dilua uma colher (sopa) de água sanitária em um litro de água, mergulhe a escova de dente na solução por 10 minutos, enxague em água corrente e deixe-a secar.

Enxaguante bucal à base de digluconato de clorexidina a 0,12%: nesse caso, utilize um copo limpo e coloque a solução sem diluir. Agite a escova dentro do copo com o produto por 30 segundos, retire o excesso do enxaguante em água corrente e deixe a escova secar.

Essa limpeza química — com água sanitária ou enxaguante de digluconato de clorexidina — deve ser realizada no mínimo uma vez por semana ou após gripes e resfriados. Já a higienização com enxaguante bucal genérico pode ser realizada todos os dias.

Onde armazenar

A forma e o local onde guardar a escova de dentes também merece atenção. Seguem as indicações: