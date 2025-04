Ultrassom pode errar ao ver gêmeos? Mãe soube no parto que só tinha um bebê

Ultrassom feito em clínica particular identificou gestação de gêmeos Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

O parto aconteceu no dia 28 de março, no Hospital Municipal Mariska Ribeiro, em Bangu, zona oeste do Rio. Com quase 38 semanas de gravidez, a gestante tinha o parto agendado para o dia 29, mas a bolsa se rompeu e ela precisou correr para o hospital sozinha, um dia antes do previsto.

Toda a equipe estava esperando dois [bebês], separaram dois berçários, dois cartões de vacinas e, antes de entrar na sala, a médica deu o toque [um exame para avaliar o colo do útero e a dilatação] e disse que uma bolsa tinha se rompido e outra, não. Eu realmente não sei o que aconteceu, estou até agora tentando entender. Quero respostas, estou muito confusa.

Kathelen Tavares

Imagens referentes ao ultrassom feito em clínica particular em agosto do ano passado Imagem: Reprodução/Arquivo pessoal

Exame de dezembro compartilhado pela mulher indicava que havia dois fetos Imagem: Arquivo pessoal/Reprodução

O que disseram o secretário e a polícia?

O secretário municipal de saúde do Rio de Janeiro disse que estão investigando internamente, mas que a mulher não estava grávida de gêmeos. "O erro foi na primeira ultrassonografia. Na mesma hora [no fim do parto], documentaram no prontuário eletrônico da paciente, mandaram para a perícia a placenta e o cordão e estão fazendo uma pesquisa para verificar se foi uma gestação que não evoluiu", falou Daniel Soranz, ao UOL.