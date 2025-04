Risco de câncer: Anvisa proíbe as lâmpadas de bronzeamento artificial

As câmaras de bronzeamento artificial podem causar diversos danos de médio e longo prazo à saúde, especialmente da pele e dos olhos. A Anvisa destaca entre os principais:

câncer de pele;

envelhecimento da pele;

queimaduras;

ferimentos cutâneos;

cicatrizes;

rugas;

perda de elasticidade cutânea;

lesões oculares como fotoqueratite;

inflamação da córnea e da íris;

fotoconjuntivite;

catarata precoce;

pterigium (crescimento de película opaca, branca ou leitosa, fixada na córnea);

carcinoma (câncer) epidérmico da conjuntiva.

Não existe bronzeado saudável. Qualquer um é uma reação instintiva da pele a uma agressão, uma resposta aos danos causados ao DNA celular pela exposição à radiação ultravioleta, emitida tanto por fontes naturais como o sol, como artificiais como as câmaras de bronzeamento.

Mas as câmaras de bronzeamento artificial emitem radiação UV-A (ultravioleta A). Ela penetra de maneira profunda na pele, altera as fibras de colágeno e elastina e amplia o risco de câncer.

Como a radiação UV-A não causa vermelhidão, ao contrário do que ocorre com a radiação UV-B, muitos adeptos do bronzeamento artificial acreditam que a prática é mais segura [do que a exposição solar] e não danifica a pele. Mas, na verdade, é o oposto."

Meire Parada, médica dermatologista e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, a VivaBem em 2022.

O uso de câmaras de bronzeamento antes dos 20 anos aumenta em 47% a ocorrência de melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele, e que pode ser fatal. Os dados são da Academia Americana de Dermatologia.