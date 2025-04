O que é TDPM, síndrome mais grave que TPM de que ex-atriz global sofre

Segundo pesquisa feita pela atriz para seu livro, a síndrome pode levar até a pensamentos suicidas. Estima-se que de 3% a 8% das mulheres no mundo tenham o problema antes da menstruação.

O que é TDPM

A síndrome é mais grave que a TPM e acontece na mesma época do ciclo. É mais do que aquela tristeza que muitas mulheres sentem antes de menstruar: a TDPM pode causar dificuldade para trabalhar, se relacionar com pessoas, gerar uma vontade de isolamento, compulsão alimentar intensa, muita irritabilidade e tristeza. Os sentimentos podem ser incapacitantes.

Em alguns casos, a TDPM pode também causar sintomas físicos. Algumas mulheres podem apresentar edemas (inchaços) nas pernas, dor de cabeça e aumento das mamas, deixando-as ainda mais sensíveis ao toque.

A TDPM pode ser confundida com uma crise de ansiedade ou depressão, por conta de crises de choro ininterruptas. O que a diferencia de outras doenças é a época do mês em que acontece: geralmente, de cinco a sete dias antes do início do período menstrual. Os sintomas também costumam desaparecer até três dias após o fim da menstruação.

Causa e tratamento

É a queda abrupta de hormônios antes do período menstrual que pode causar sintomas tão intensos. A diminuição significativa da progesterona e do estrogênio no corpo da mulher atinge um sistema de neurotransmissão que ajuda a controlar a ansiedade. Explicando com palavras médicas: a progesterona, em menor quantidade, interage com o sistema gabaérgico (responsável por controlar nosso humor, sono e estresse), causando descontrole da ansiedade e podendo provocar alterações clínicas.